Video Haber Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

02.07.2024 | 00:22

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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