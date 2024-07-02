Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü 02.07.2024 | 00:22
03:22
Son dakika: Bakan Mehmet Özhaseki görevden affını istedi 01.07.2024 | 23:46
01:27
Suriye Milli Ordusu: TSK'nın yanındayız! 01.07.2024 | 23:38
03:28
TCG-AKIN Tekirdağ'da vatandaşlara kapılarını açtı | Video 01.07.2024 | 15:39
38:09
Başkan Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampında konuştu | Video 01.07.2024 | 14:51
01:40
Keplerini Gazze için yere bıraktılar 01.07.2024 | 13:48
11:54
TBMM heyeti Çin’in teknoloji üssü Shenzhen’de | Video 01.07.2024 | 12:15
04:42
İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video 01.07.2024 | 12:16
02:54
Sinan Ateş Davası başladı! 17 şüphelinin dosyası ayrıldı 01.07.2024 | 11:29
01:57
Adı gibi çevik! Emniyet'in disiplin ocağında 48 saat | Video 01.07.2024 | 09:56
02:40
SABAH, Emniyet'in disiplin ocağında! İşte Çevik Kuvvet'in eğitimi | Video 01.07.2024 | 09:40
00:12
Çevik Kuvvet'in Milli Maç heyecanını SABAH görüntüledi | Video 01.07.2024 | 09:42
01:30
01:16
Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik keyfine sıkı denetim! 30.06.2024 | 22:47
11:01
12:17
İzmir'de binada patlama: 4 ölü 30.06.2024 | 20:25
00:14
Milas’ta orman yangını çıktı 30.06.2024 | 19:03
06:48
Bakan Yumaklı açıkladı! İzmir'deki yangınlar kontrol altında | Video 30.06.2024 | 10:46
00:50
Berat Albayrak NUN Okullarında mezuniyet törenine katıldı 30.06.2024 | 04:57
03:16
Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı 29.06.2024 | 21:09