TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Öğretmen, insanı oluşturan en temel unsurlardan biri" | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerin kabulünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Öğretmenlik 'insan yapan insandır', insanı oluşturan en temel unsurlardan bir tanesidir" dedi.
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