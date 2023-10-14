Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video

14.10.2023 | 16:28

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasının ardından yapılan ilk uluslararası toplantıdaki oturumlar ve mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve buraya insani yardımların ulaştırılabilmesi için diplomasi yürüttü.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasının ardından yapılan ilk uluslararası toplantıdaki oturumlar ve mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve buraya insani yardımların ulaştırılabilmesi için diplomasi yürüttü.

Zirve'de, yeni bir küresel mimariye duyulan ihtiyacı, "Dünya 5'ten de büyüktür, dünya 20'den de büyüktür." mesajıyla aktaran Kurtulmuş, bütün ülkelere barışı önceleyen politikalar konusunda çağrı yaptı.

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