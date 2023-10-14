TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video 14.10.2023 | 16:28 TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasının ardından yapılan ilk uluslararası toplantıdaki oturumlar ve mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve buraya insani yardımların ulaştırılabilmesi için diplomasi yürüttü. VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasının ardından yapılan ilk uluslararası toplantıdaki oturumlar ve mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve buraya insani yardımların ulaştırılabilmesi için diplomasi yürüttü.

Zirve'de, yeni bir küresel mimariye duyulan ihtiyacı, "Dünya 5'ten de büyüktür, dünya 20'den de büyüktür." mesajıyla aktaran Kurtulmuş, bütün ülkelere barışı önceleyen politikalar konusunda çağrı yaptı.