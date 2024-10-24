TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bu saldırı tesadüf değil" | Video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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