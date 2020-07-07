TBMM Başkanlık seçimi 3. tura kaldı | Video

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TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Üçüncü tur yapılacak