Video Haber TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga
TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga

16.08.2024 | 14:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Can Atalay' gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşmak için kürsüye çıkan Ahmet Şık, provokasyon kalkıştı. Şık'ın sözleri sonrası tekmeli-yumruklu kavga çıktı.

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