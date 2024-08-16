TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Can Atalay' gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşmak için kürsüye çıkan Ahmet Şık, provokasyon kalkıştı. Şık'ın sözleri sonrası tekmeli-yumruklu kavga çıktı.
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