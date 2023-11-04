Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış İstanbul'un sınırına dayandı. Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 04.11.2023 | 21:46
06:37
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 04.11.2023 | 21:45
03:39
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 04.11.2023 | 21:45
00:49
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 04.11.2023 | 18:13
07:21
Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım 04.11.2023 | 20:38
18:29
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak" | Video 04.11.2023 | 17:22
04:17
Salih Tuna | Suçluyorum 04.11.2023 | 17:12
04:46
Burhanettin Duran | Astana'da entegrasyon için yeni adım 04.11.2023 | 16:43
03:59
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? 04.11.2023 | 16:33
07:02
00:41
Başkan Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti | Video 03.11.2023 | 16:09
01:03
08:28
00:24
12:01
Başkan Erdoğan: "Gazze'de insanlık suçu işleniyor" | Video 03.11.2023 | 10:12
02:30
Başkan Erdoğan Astana'da liderlerle bir araya geldi | Video 03.11.2023 | 09:46
00:21
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü | Video 03.11.2023 | 09:23
05:19
00:44
Veteriner kliniği önündeki cinayet kamerada 03.11.2023 | 01:20
00:43
İsrail bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu: 2 yaralı 02.11.2023 | 21:34