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Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

04.11.2023 | 21:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış İstanbul'un sınırına dayandı. Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.

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