Terör elebaşı Mustafa Karasu CHP-DEM ittifakına yol haritasını çizdi! "Doğrusu bu" | Video

DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefetle ittifak yapması yönünde açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, bu kez de "kent uzlaşısı" yorumuyla DEM Parti'ye yine CHP'yi işaret etti.