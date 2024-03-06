Terör elebaşı Mustafa Karasu CHP-DEM ittifakına yol haritasını çizdi! "Doğrusu bu" | Video
DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefetle ittifak yapması yönünde açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, bu kez de "kent uzlaşısı" yorumuyla DEM Parti'ye yine CHP'yi işaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
03:52
Salih Tuna | Kıyamet raconu 06.03.2024 | 14:32
03:09
Dilek Güngör | SPK BofA'ya inceleme başlattı! 06.03.2024 | 14:30
04:56
Melih Altınok | Eğer Kırım Köprüsü'nü Almanya vurduysa... 06.03.2024 | 14:26
01:40
00:50
02:02
11:30
04:07
03:43
“Mahzen-3” operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 06.03.2024 | 10:53
01:28
06:42
01:06
Ankara’da fırtına nedeniyle ağaç devrildi 06.03.2024 | 01:46
02:23
Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı 05.03.2024 | 22:21
00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi 05.03.2024 | 22:38
00:39
16:54
00:30
05:06
Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu 05.03.2024 | 20:07
03:16
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı 05.03.2024 | 20:08