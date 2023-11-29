Video Haber Türkiye, Gazze'ye Sahra hastanesi kuruyor | Video
Türkiye, Gazze'ye Sahra hastanesi kuruyor | Video

Türkiye, Gazze'ye Sahra hastanesi kuruyor | Video

29.11.2023 | 12:22

Sağlık Bakanı Koca, "Gazze’ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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