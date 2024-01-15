Türkiye Irak’ta kaç km derinliğe inecek? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler | Video
Zap, Hakurk, Metina, Gara… Türkiye neden bu bölgede olmalı? "Büyük harekat" başlayacak mı? Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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