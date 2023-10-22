Video Haber Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video
Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video

Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video

22.10.2023 | 09:23

Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

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