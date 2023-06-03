Türkiye Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan önce yemin edecek sonra yeni Kabine'yi açıklayacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün TBMM'de yemin töreni düzenleniyor. Öğle saatlerinde TBMM'de yemin edecek olan Başkan Erdoğan sonrasında ise Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bu ziyaret sonrasında Başkan Erdoğan 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Bu programın ardından yabancı misafirlerinin onuruna saat 19.00'da akşam yemeği verecek olan Erdoğan, saat 22.00 sularında yeni kabinesini açıklayacak. İşte detaylar....