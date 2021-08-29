Türkiye'nin gururu göklerde! AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törenin ardından AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. O tarihi anlar kameralara böyle yansıdı.