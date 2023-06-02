Turkuvaz Medya'nın acı günü... Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video
SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. Mehmet Barlas'ın Pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Mehmet Barlas için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da oğlu Cemil Barlas'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
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