Van ve Hakkari'de provokasyon! Vali Çelik'ten sağduyu çağrısı

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararı bahane eden bir grup provokatör, Van'ın haricinde Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izin yürüyüş yapmak istedi. Kamu mallarına ve iş yerlerine zarar veren gruba polis müdahale etti. Hakkari Valisi Ali Çelik ise, A Haber canlı yayınına bağlanarak sağduyu çağrısında bulundu.