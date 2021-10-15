Video Haber Yavuz Donat | 1961 seçimleri
Yavuz Donat | 1961 seçimleri

Yavuz Donat | 1961 seçimleri

15.10.2021 | 18:53

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Yavuz Donat'ın 15.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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