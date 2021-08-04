Yavuz Donat | Ey körler!.. Ey sağırlar!..
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Engin Ardıç | Türk’e Türk propagandası 04.08.2021 | 14:11
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Yavuz Donat | Ey körler!.. Ey sağırlar!.. 04.08.2021 | 14:08
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Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 04.08.2021 | 11:20
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Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan 04.08.2021 | 08:50
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Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video 03.08.2021 | 22:12
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Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı | Video 03.08.2021 | 19:31
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Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video 03.08.2021 | 19:23
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Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor | Video 03.08.2021 | 19:15
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Son Dakika Magazin Haberleri... Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu! | Video 03.08.2021 | 18:01
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Yavuz Donat'ın 04.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...