Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin?
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Yavuz Donat'ın 17.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...