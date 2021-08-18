Yavuz Donat | Millet-siyaset gündem farkı
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01:45
Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale | Video 18.08.2021 | 19:27
07:29
Yavuz Donat | Millet-siyaset gündem farkı 18.08.2021 | 19:34
01:31
Mehmet Barlas | İşi Biden’a bırakırsanız Yunanistan da Afganistan olur 18.08.2021 | 19:32
00:56
Başkan Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti | Video 18.08.2021 | 19:22
11:01
01:52
Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video 18.08.2021 | 18:07
02:26
04:12
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video 18.08.2021 | 16:39
00:56
Son dakika! Afrin'de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 16:33
04:48
Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara'da | Video 18.08.2021 | 16:17
01:57
00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
02:25
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 18.08.2021 | 10:59
03:18
Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video 18.08.2021 | 10:59
01:53
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 18.08.2021 | 08:53
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Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
Yavuz Donat'ın 18.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...