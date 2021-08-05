Yavuz Donat | Yangın yerinden... ‘Sıcağı sıcağına’
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Yavuz Donat | Yangın yerinden... ‘Sıcağı sıcağına’ 05.08.2021 | 10:22
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Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 05.08.2021 | 09:01
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Başkan Erdoğan cevapladı: Aşısızlara kısıtlama gelir mi? | Video 04.08.2021 | 22:35
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Başkan Erdoğan: Yalanlarla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? | Video 04.08.2021 | 22:22
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Başkan Erdoğan açıkladı: Afetzedelere nasıl destek olunacak? | Video 04.08.2021 | 21:50
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Başkan Erdoğan: Yalan estiriliyor, şu an bölgede 20 uçak var | Video 04.08.2021 | 21:38
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 04.08.2021 | 20:52
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Korku dolu anlar! Denizde faciadan dönüldü | Video 04.08.2021 | 18:39
Yavuz Donat'ın 05.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...