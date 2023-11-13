Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Stadında oynanan 1. küme maçında, yeşil saha ringe döndü. Taraftarlar, futbolcular dakiklaraca kavga etti. Tekme, tokat ve yumrukların konuştuğu olayları dindirmek için, sahanın ışıkları kapatıldı.