Video Haber Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı
Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı

Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı

13.11.2023 | 01:36

Kocaeli Gölcük İlçesi  Değirmendere Stadında oynanan 1. küme maçında,  yeşil saha  ringe döndü.  Taraftarlar, futbolcular dakiklaraca  kavga etti.  Tekme, tokat ve yumrukların  konuştuğu olayları dindirmek için, sahanın ışıkları  kapatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı 01:08
Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı 13.11.2023 | 01:36
Eyüpsultan’da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01:38
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 13.11.2023 | 01:12
Hortumu gören turist korkudan fenalık geçirdi 01:10
Hortumu gören turist korkudan fenalık geçirdi 12.11.2023 | 18:39
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Ey Netanyahu! Gidicisin | Video 36:18
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ey Netanyahu! Gidicisin" | Video 12.11.2023 | 16:35
Başkan Erdoğan Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye | Video 19:38
Başkan Erdoğan "Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye" | Video 12.11.2023 | 14:13
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: Ön seçim yok | Video 00:42
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video 12.11.2023 | 13:00
İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 00:39
İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 12.11.2023 | 12:54
Bakan Yerlikaya: 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 03:10
Bakan Yerlikaya: "42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi" | Video 12.11.2023 | 08:42
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 03:02
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 11.11.2023 | 19:37
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır... | Video 12:42
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: "Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır..." | Video 11.11.2023 | 15:17
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama | Video 09:24
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video 11.11.2023 | 11:53
Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze’ye fosfor bombası ile saldırdı 02:47
Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze'ye fosfor bombası ile saldırdı 11.11.2023 | 00:49
Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi 02:31
Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi 11.11.2023 | 00:23
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 00:15
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 10.11.2023 | 23:39
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 05:01
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 10.11.2023 | 20:49
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 01:41
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 10.11.2023 | 20:49
Son dakika: Yargıtay’dan AYM açıklaması 01:25
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması 10.11.2023 | 19:57
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 00:30
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 10.11.2023 | 19:32
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 01:38
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 10.11.2023 | 19:32
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 06:34
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 10.11.2023 | 19:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA