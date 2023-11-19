Yoğun kar yağışı Devrek-Mengen yolunu kilitledi
Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Ataköy mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ankara yolundaki Dorukhan Tüneli ulaşıma kapanma noktasına geldi.
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