Yol üzerindeki tekerleği kaldırmak isterken canından oldu
Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan bir araç tekerleği gören sürücü, tekerleği kaldırmaya çalışınca otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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