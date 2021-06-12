Video Haber YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video

YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video

YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video
12.06.2021 | 20:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video 49:17
Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video 12.06.2021 | 22:01
İşte YPG/PKK'nın alçak saldırısından ilk görüntüler | Video 00:42
İşte YPG/PKK'nın alçak saldırısından ilk görüntüler | Video 12.06.2021 | 21:34
Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video 00:48
Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video 12.06.2021 | 21:11
Bakan Koca o görüntüleri paylaştı. Halise Teyze İtalyan televizyonlarında | Video 01:42
Bakan Koca o görüntüleri paylaştı. Halise Teyze İtalyan televizyonlarında | Video 12.06.2021 | 20:20
YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video 01:55
YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video 12.06.2021 | 20:15
Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video 00:52
Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video 12.06.2021 | 19:43
Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü | Video 02:45
Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü | Video 12.06.2021 | 18:17
Bakan Akar: Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek 05:09
Bakan Akar: "Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek" 12.06.2021 | 14:57
Engin Ardıç | Osmanlı’da saat kulesi mes’elesi 03:26
Engin Ardıç | Osmanlı’da saat kulesi mes’elesi 12.06.2021 | 16:20
Şebnem Bursalı | İstemezükçülere gelsin... 03:44
Şebnem Bursalı | İstemezükçülere gelsin... 12.06.2021 | 16:16
Melih Altınok | Zorlama yok ama istersen yaptırma! 04:16
Melih Altınok | Zorlama yok ama istersen yaptırma! 12.06.2021 | 16:14
Hasan Basri Yalçın | HDP’nin kapatılması 03:46
Hasan Basri Yalçın | HDP’nin kapatılması 12.06.2021 | 16:11
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tayyip Dede diye seslenerek böyle durdurdular 01:57
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular 12.06.2021 | 13:33
İYİ Parti'den A Haber'e yeni engelleme! Zonguldak'ta A Haber'in görüntü almasını böyle engellediler 02:15
İYİ Parti'den A Haber'e yeni engelleme! Zonguldak'ta A Haber'in görüntü almasını böyle engellediler 12.06.2021 | 13:37
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 04:19
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 12.06.2021 | 12:25
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 04:30
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 12.06.2021 | 11:50
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 01:09
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 12.06.2021 | 00:37
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 01:33
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 06:00
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 00:57
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA