YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.