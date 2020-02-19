Tüp bebek tedavisinde "embriyo havuzlama yöntemi" nedir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “embriyo havuzlama yöntemi” hakkında detaylı bilgi verdi.

Son 10 yıl içinde kadınların evlenme yaşı giderek artmaktadır. Gebelik planlamasında ileri yaşın etkisiyle yumurtalık kalitesinde azalma riski ile karşılaşılmaktadır. Yeterli ve kaliteli embriyolar ayıklanarak ve rahim içine yerleştirilebilmektedir. Yumurtlatma tedavisiyle elde edilen yumurtalar dondurularak saklanabilir. Havuzlanmış embriyolar ilerleyen olgularda kullanılabilmektedir. Bu sayede gebelik elde etmede başarılı sonuçlar alınmaktadır.