Tüp bebekte PRP uygulamasının yeri nedir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde PRP uygulaması hakkında detaylı bilgi verdi.

PRP son yıllarda kullanılmaya başlayan ve kadının kanından alınan trombosit adını verdiğimiz bölümdeki büyüme faktörlerinin yaratacağı etkilerden yararlanmak amacıyla kullanılmaktadır. Her yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de "başarı sonucunu arttırdığı" söyleminden de kaçmamız gerekiyor. PRP mutlaka steril koşullarda ve bu iş için özelleşmiş laboratuvarlarda hazırlanmalıdır. Infertilite'de konusundaki pozitif etkilerini görmeme riskimiz artmaktadır. Yumurtalık rezervi kötüleşmiş, yumurta kalitesi kötü, rahim iç tabakası ince veya değişik yöntemlere rağmen kalınlaştırılamamış olgularda alternatif yol olarak hastalara sunulmaktadır. Olgunun uygun gününde kısa süreli anestezi altında PRP solüsyonu yumurtalıklara enjekte edilmektedir. Böylece yumurtalık dokusunda gençleşme veya embriyo kalitesinde düzelme hedeflemekteyiz.