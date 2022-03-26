Video Türkiye Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu

26.03.2022 | 18:06

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha Forumu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu S-400 polemiği ile ilgili 'Böyle bir şey olamaz. S-400'ler bizim" dedi.

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