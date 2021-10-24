Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddete 'Sıfır tolerans' dedi ve ekledi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınların ve engellilerin kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası'nın Meclis'ten yeni geçtiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Bu çerçevede, bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret odasına kayıt ücretleri yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak." ifadelerini kullandı. Kadına şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.