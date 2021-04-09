Ersin Korkut'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti
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Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakarı için 'başkent' ifadesi kullanarak, "Seviyoruz Amed'i. Başekntimiz" dedi. Korkut'un bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.