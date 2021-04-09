Ersin Korkut'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti

Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakarı için 'başkent' ifadesi kullanarak, "Seviyoruz Amed'i. Başekntimiz" dedi. Korkut'un bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.