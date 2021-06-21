Video Türkiye Hava Durumu 21-06-2021

Hava Durumu 21-06-2021

Hava Durumu 21-06-2021
21.06.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 21-06-2021 01:30
Hava Durumu 21-06-2021 21.06.2021 | 08:00
Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu 03:06
Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu 21.06.2021 | 01:37
Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getirdi! Babalar Günü'ne özel zirve 03:08:21
Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getirdi! Babalar Günü'ne özel zirve 20.06.2021 | 20:13
Seninle kardeşçe konuşalım dedikten sonra feci şekilde darbetti! Genç kurye dehşeti yaşadı 06:52
"Seninle kardeşçe konuşalım" dedikten sonra feci şekilde darbetti! Genç kurye dehşeti yaşadı 20.06.2021 | 22:05
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin 03:12
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin 20.06.2021 | 19:28
Tehlikeli yarışa çifte gözaltı! 01:17
Tehlikeli yarışa çifte gözaltı! 20.06.2021 | 18:09
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 04:14
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 20.06.2021 | 08:57
Hava Durumu 20-06-2021 01:30
Hava Durumu 20-06-2021 20.06.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar" 19.06.2021 | 17:54
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 01:21
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 19.06.2021 | 14:05
PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak 04:23
PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak 19.06.2021 | 11:48
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Mehmetçik görevinin başında mesajı 07:48
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Mehmetçik görevinin başında" mesajı 19.06.2021 | 11:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi 02:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi" 19.06.2021 | 11:21
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
Hava Durumu 19-06-2021 01:30
Hava Durumu 19-06-2021 19.06.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: Teklifimiz hala geçerli 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: "Teklifimiz hala geçerli" 18.06.2021 | 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 24:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 18.06.2021 | 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz 03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz" 18.06.2021 | 15:27
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 01:03
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 18.06.2021 | 14:38

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