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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni elektronik harp sistemi Merter'in güvenlik güçlerine teslimatının yapıldığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun" dedi.