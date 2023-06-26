20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video
Kağıthane’de kendisini uyaran 20 yaşındaki genci tartışma sırasında birlikte öldürdükleri iddia edilen abi kardeşin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, kardeşlerin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar ile maktul arasındaki kavga sırasında maktulün 2 öldürücü bıçak darbesiyle ölmesine ilişkin sanık Ferhat Macit'in, maktulü bıçaklayan kişinin kendisi olduğunu söylediğini aktardı. Mütalaada, olay yerine sanık Ferhat Macit'i çağıran kişinin sanık Uğur Macit olduğu, atılı suçu birlikte işledikleri kaydedildi.
Açıklanan mütalaada, maktul Hasancan Bayırtı'nın ilk eylemde sanık Uğur Macit'i darp etmesi ve elinde satırla sanıkların üzerine doğru gelerek kavgayı devam ettirmesi üzerine sanıkların hiddetlendiği ve maktulü öldürdükleri belirtildi.
HAKSIZ TAHRİK ALTINDA 18'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Mütalaada sanıkların 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca sanık Ferhat Macit'in tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi istendi.
"SADECE KENDİMİ SAVUNMA AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM"
Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ferhat Macit, "Bu olay evimizin önünde yaşandı. Maktul evimizin önüne geldi. Olay nedeniyle çok üzgünüm, sadece kendimi savunma amacıyla bıçağı salladım" dedi.
Sanık Uğur Macit ise maktule herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirterek beraatını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ferhat Macit'in tutukluluk halinin devamına ve sanıklar ile avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat Macit ile Uğur Macit'in ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
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