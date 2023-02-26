Video Yaşam 2.5 kilogramdan fazla zehirle yakalandılar | Video
2.5 kilogramdan fazla zehirle yakalandılar | Video

2.5 kilogramdan fazla zehirle yakalandılar | Video

26.02.2023 | 09:26

İstanbul’da beş uyuşturucu madde satıcısı, 2.5 kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

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