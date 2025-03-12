Video Yaşam 3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video
3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video

3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video

12.03.2025 | 08:55

Çorum’da park halindeyken alevlere teslim olan 3 tekerlekli kasalı motosikletten geriye iskeleti kaldı. Motosikletin yandığını gören vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Ekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Çördük'e ait 3 tekerlekli, elektrikli ve kasalı motosiklette park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Alev alev yanan motosikletten geriye ise iskeleti kaldı. Yangını elindeki güğümdeki suyla söndürmeye çalışan motosikletin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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