3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video
Çorum’da park halindeyken alevlere teslim olan 3 tekerlekli kasalı motosikletten geriye iskeleti kaldı. Motosikletin yandığını gören vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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