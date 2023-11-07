Video Yaşam 4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video
4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video

4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video

07.11.2023 | 12:12

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, metronun önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Metro seferleri durdurulurken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında 4. Levent Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki bir kadın kendini metronun önüne atarak intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtardığı genç kadının yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri genç kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.
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