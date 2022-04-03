46 yıl önce çekilen uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı | Video

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Türkiye’nin ilk demirinin üretildiği Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınında tüyleri diken diken eden bir mesaj 1976 havadan çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Fotoğrafta “Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker” yazısı dağın bir cephesine yazıldığı görülüyor.
"BARIŞTA TER DÖKMEYEN SAVAŞTA KAN DÖKER"
Birçok coğrafya, doğa ve tarih araştırma projesi yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder," Ülkemizin ilk ağır sanayi kenti olan Karabük üzerine bir araştırma yürütürken, 1976 yılında havadan çekilmiş harita genel komutanlığı arşivlerinde yer alan bir fotoğrafa ulaştım. Bu fotoğraf üzerinde yaptığım çok detaylı bir inceleme sonucunda Karabük demir çelik fabrikasının hemen karşı noktasında, bölgeye giriş yapan herkesin de görebileceği bir tepede büyükçe bir yazı olduğu fark ettim. Bir takım teknik düzeltmeler ile tam 50 metre genişliğindeki büyük yazıda "barışta ter dökmeyen savaşta kan döker" yazdığını okuyabildim. Beni en çok şaşırtan böyle bir yazının geçmişte var olduğunun bilinmemesiydi. Yapıldığı dönemden bugüne kadar ülkemiz için oldukça statejik bir öneme sahip olan Karabük Demir Çelik fabrikasında çalışanlar ve bölge insanının çalışma motivasyonu için yazıldığını düşünüyorum" dedi.
"YOK OLAN SÖZÜ GÜNÜMÜZDE DAHA İYİ ANLIYORUZ"
Yazının önemi savaş dönemlerinde çok daha iyi anlaşılabildiğini ifade eden Belder"Ülkeler arsındaki gerginliğin hat safhada olduğu bu dönemde evrensel hukuk gibi kabul edilmiş yasalar bile geçersiz kalabiliyor. Bu günlerde yaşadığımız Rusya Ukrayna ve benzeri savaşlar buna örnek gösterilebilir. Bu yüzden özellikle stratejik öneme sahip işletmelerde çalışan tüm bireylerin sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkemizdeki 85 milyon nüfusu korumak adına görev başında olduklarını hatırlatıyor bu söz bizlere. Aradan geçen zamanda yok olan bu muhteşem sözün önemini günümüzde artık çok daha iyi anlayabiliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 3 Nisan 1937'de temeli atılan ülkenin ilk ağır sanayi fabrikası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 85 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." sözleri üzerine fabrikaların kurulacağı yer olarak Safranbolu'ya bağlı çeltik tarlaları içindeki 13 haneli Karabük köyü belirlendi. 3 Nisan 1937'de temelleri atılan KARDEMİR, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üretti. "Fabrikalar kuran fabrika" unvanı aldı.