5 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi | Video
Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yakalanan U.A., E.D. ve M.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A. tutuklandı.
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