600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video 12.03.2024 | 09:30 Kaçak akaryakıt imalatı yapılan bir fabrikaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyetine bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Tiner ve akaryakıt türevi bazı ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı tespit edilen adreste bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ve yurt dışına gönderilmeye hazırlanan 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.