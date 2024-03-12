600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video
Kaçak akaryakıt imalatı yapılan bir fabrikaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Emniyetine bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Tiner ve akaryakıt türevi bazı ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı tespit edilen adreste bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ve yurt dışına gönderilmeye hazırlanan 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
02:19
02:05
Kayseri'de, 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.03.2024 | 08:44
01:32
6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi | Video 12.03.2024 | 08:37
02:32
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı | Video 12.03.2024 | 06:09
04:59
02:41
Küçük Ömer'in İstiklal Marşı coşkusu | Video 12.03.2024 | 06:08
04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü | Video 12.03.2024 | 06:07
01:22
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 12.03.2024 | 06:07
00:52
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı | Video 12.03.2024 | 06:09
00:55
Sancaktepe'de tartıştığı eşini öldürdü 11.03.2024 | 23:59
00:31
02:04
Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı 11.03.2024 | 18:25
00:31
Son Dakika: Tuzla'da fabrikada yangın! | Video 11.03.2024 | 16:28
03:20
Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.03.2024 | 16:14
00:14
Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video 11.03.2024 | 16:18
01:52
03:02
00:49
00:32
Hatay’da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 14:56