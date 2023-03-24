624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video
İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Camii'ye Ramazan mahyası asıldı. Bu yıl yaşanılan doğal afetlerden dolayı birlik mesajı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Camii'nin devasa minareleri arasına Ramazan ayının ilk 15 gününde "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya asıldı.
İlk iftarla birlikte Ulu Camii'de yanan mahyanın ışıkları gecenin karanlığını da aydınlattı. "Ramazan biz olmaktır" mesajı 15 gün boyunca asılı kalacak.
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