8 çocuk, elektrikli motosikletle firarda | Video 26.06.2024 | 12:36 Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzin ilçesinde 8 çocuğun elektrikli motosikletle trafikte seyir halinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 8 çocuğun aynı anda bindiği elektrik motosikletin sürücüsünün de çocuk olması dikkat çekti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, izleyenleri tedirgin ederken bu anlar tepkilere neden oldu.