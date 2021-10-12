Video Yaşam 8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video
8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video

8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video

12.10.2021 | 18:49

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8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 02:59
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İzmir'de, bir rezidansın otoparkında aracıyla 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'ya çarparak ölümüne neden olan halası Z.A., kaza anını anlattı. "Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü?" diyen acılı hala, kimsenin sesini duymadığını ve otoparkın karanlık olduğunu söyledi.

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