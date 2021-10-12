8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video

İzmir'de, bir rezidansın otoparkında aracıyla 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'ya çarparak ölümüne neden olan halası Z.A., kaza anını anlattı. "Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü?" diyen acılı hala, kimsenin sesini duymadığını ve otoparkın karanlık olduğunu söyledi.