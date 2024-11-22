Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı 22.11.2024 | 10:50 Afyonkarahisar'da dün gece yaşanan bir kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı yangın anında içeride olan müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıyan olay anı görenleri dehşete düşürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Afyonkarahisar İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına ilk önce restoran çalışanları müdahale etti. Ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



Olayda restoran çalışanı bir kadın hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.



'Anne' diye bağırarak içeri girmeye çalıştı"

Yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Film setlerini hatırlatan görüntülerde içerideki müşteri ve çalışanların büyük panik yaşadıkları görülürken, aynı zamanda can havliyle de dışarıya kaçmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde yangında göçüklerin de yaşandığı görülürken dışarı çıkan bir şahsın ise annem annem diye bağırarak içeriye doğru tekrar girmeye çalıştı ve esnada yanındakilerin onu 'az sonra çıkar' diyerek telkin etmeye çalıştıkları gözlendi.