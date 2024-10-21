Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video
4 mevsim dağcıları ağırlayan Ağrı’ Dağı’nda yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen dağcılar zirveye ulaşmayı başardı.
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