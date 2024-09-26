Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren Konya Arama ve Kurtarma ekibi, soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Ekip üyelerinin saçı, kaşı ve kirpikleri zirve yolculuğu sırasında buz tuttu.
Rehber Resul Civaş, yaptığı açıklamada, bu seferki tırmanışın kar yağışı, soğuk hava ve sis nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Civaş, dağcıların doğa şartlarına karşı gösterdiği sabır ve azmin önemine dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
00:14
Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video 26.09.2024 | 09:59
09:09
03:55
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı | Video 26.09.2024 | 09:59
00:43
Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video 26.09.2024 | 09:59
03:20
00:56
Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 26.09.2024 | 09:39
00:27
İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü | Video 26.09.2024 | 08:48
01:16
SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 25.09.2024 | 18:09
01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
01:25
05:00
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 25.09.2024 | 12:47
04:43
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 25.09.2024 | 12:47
02:06
04:14
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 25.09.2024 | 12:48
06:07
Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 25.09.2024 | 13:01
01:25
00:15
03:19
Antalya'da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 25.09.2024 | 09:19