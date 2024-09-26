Video Yaşam Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video
Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video

Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video

26.09.2024 | 09:59

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren Konya Arama ve Kurtarma ekibi, soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Ekip üyelerinin saçı, kaşı ve kirpikleri zirve yolculuğu sırasında buz tuttu.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, dört mevsim boyunca karla kaplı zirvesiyle dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Tırmanış için ilçeye gelen Konya Arama ve Kurtarma ekibi, rehber Resul Civaş eşliğinde minibüslerle Çevirme mezrasına ulaştı. Buradan tırmanış ekipmanları ve eşyaları atlara yüklenen ekip, 3200 rakımdaki kamp alanına kadar yürüyerek ilk kampına ulaştı. Dağcılar, yüksek rakıma uyum sağlamak amacıyla ilk geceyi kamp alanındaki çadırlarda geçirdikten sonra, ertesi gün tırmanışlarına kaldıkları yerden devam etti. Zorlu patikaları aşarak 4200 rakımdaki ikinci kamp alanına ulaştılar. Burada dinlenip enerji toplayan ekip, gece yarısı kışlık kıyafetlerini giyerek zirve tırmanışına başladı. Tırmanış sırasında yoğun kar yağışı, sis ve dondurucu soğuklar nedeniyle ekip üyelerinin saçları, kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Yaklaşık 5000 metre yükseklikteki buzulların başladığı noktaya ulaşan dağcılar, sabaha karşı kramponlarını takarak zirveye doğru yürüyüşlerini sürdürdü. Güneşin doğuşunu Ağrı Dağı'nın zirvesinde izleyen ekip, kısa bir molanın ardından inişe geçti ve tırmanışı başarıyla tamamladı.
Rehber Resul Civaş, yaptığı açıklamada, bu seferki tırmanışın kar yağışı, soğuk hava ve sis nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Civaş, dağcıların doğa şartlarına karşı gösterdiği sabır ve azmin önemine dikkat çekti.
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