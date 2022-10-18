Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video

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Muğla’nın Bodrum İlçesinde KOM ekipleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonda insan tacirliği yapılan ve Ahtapot çetesi olarak bilinen 13 kişi, 3 ilde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.
Göz altına alınan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.