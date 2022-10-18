Video Yaşam Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video
Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video

Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video

18.10.2022 | 15:56

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Muğla’nın Bodrum İlçesinde KOM ekipleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonda insan tacirliği yapılan ve Ahtapot çetesi olarak bilinen 13 kişi, 3 ilde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Kaçakcılık ve Organize suçlarla mücadele büro amirliği dev bir operasyon yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bodrumda lüks yatlarla göçmen kaçakcılığı yaparak umut tacirliği yapan suç şebekesi çökertildi. Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşayan ve bu paraları aklamaya çalışan şahısları takibe alan KOM ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyona 105 polis görev aldı. Yapılan takip neticesinde 56 göçmen şahsın kurtarıldığı bildirilirken, suçtan elde ettikleri paralarla satın aldıkları ve suçta kullandıkları tespit edilen 2 adet motoryat, 1 adet lüks araç ve 1 adet bota el konuldu. Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalar sonucu 57 bin euro,13 bin dolar, 19 bin TL para ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan dijital metaryeller bulundu.

Göz altına alınan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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