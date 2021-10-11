Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş

Ankara'da 2011 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin annesi, üvey babaları ve üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çııktı. Şüphelilerin, Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürerek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin uyku ilacı içtikten sonra demir çubukla başını vurarak öldürdüğü diğerinin ise başına ve göğsüne pompalı tüfekle ateş açılarak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.