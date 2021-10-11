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OTOMATİK OYNAT
01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
00:14
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
00:51
03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
01:35
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
00:12
03:00
"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
04:53
01:52
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
02:18
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
02:16
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
04:39
02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
Ankara'da 2011 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin annesi, üvey babaları ve üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çııktı. Şüphelilerin, Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürerek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin uyku ilacı içtikten sonra demir çubukla başını vurarak öldürdüğü diğerinin ise başına ve göğsüne pompalı tüfekle ateş açılarak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.