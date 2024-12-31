Akaryakıt deposuna zulalanmış 54 kilo likit metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video
Erzurum’da akaryakıt deposuna zulalanmış likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.H. (44) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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