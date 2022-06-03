Aleyna Tilki kız kardeşi Ayça Tilki ile çılgınlar gibi dans etti! O anları sosyal medyada çok konuşuldu | Video
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam hem reklam yüzü olduğu hem de şarkı söylediği markanın davetine katıldı. DJ eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlenen Aleyna Tilki, kız kardeşi Ayça Tilki ile dans etmeyi de ihmal etmedi. İşte o anlar...