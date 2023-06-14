Video Yaşam Alkollü şahıs önce evlerin camlarına taş attı, sonra araçlara saldırdı | Video
Alkollü şahıs önce evlerin camlarına taş attı, sonra araçlara saldırdı | Video

Alkollü şahıs önce evlerin camlarına taş attı, sonra araçlara saldırdı | Video

14.06.2023 | 12:35

Zonguldak’ta Kadırga Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, evlerin camlarını kırarak, arabalara saldırdı.

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Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, caddede bağırmaya başladı. Bağırış seslerinden rahatsız olan vatandaşlar adama sessiz olması konusunda uyarıda bulundu. Ardından daha çok sinirlenen adam eline aldığı taşlarla kendisine seslenen vatandaşların evlerinin camlarını kırdı. Hızını almayan adam daha sonra da yoldan geçen araçlara vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipler şahsı kontrol altına alarak karakola getirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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