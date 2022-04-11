Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: “Doğalgaz patladı sandık” | Video
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Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı aracın 4 araca çarptığı feci kaza kameraya yansıdı. Mahallelinin sokağa döküldüğü kazada, kahvehanede oyun oynayan bir vatandaş, “Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık” dedi.
ARAÇTAN İÇKİ ŞİŞESİ ÇIKTI
Kaza sonrası vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yaralı sürücü M.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisinin yaptığı kontrollerde sürücü M.K'nin 1.91 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araçtan da içki şişesi çıkması dikkat çekti.
"BOMBA GİBİ SES GELDİ"
Olay yeri savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar şoke oldu. Kahvehanede okey oynadıkları sırada kazayı fark ettiklerini söyleyen bir genç, "Arkadaşlarla okey oynamaya dalmıştık. Bir bomba sesi gibi bir şey geldi. Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık" diye konuştu. Kazayı duyan mahalleli sokağa dökülürken, duruma isyan eden bir vatandaş, yola tümsek yada hız kesici konulmasını istedi. Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı